Нормативы накопления отходов обновят в 30 регионах РФ до конца года

Обновление нормативов является частью работы по повышению точности тарифного регулирования и осуществлению нацпроекта "Экологическое благополучие"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Замеры накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) будут проведены в 30 российских регионов до конца года, чтобы установить актуальные нормативы накопления и принять решения по изменению тарифов. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Нормативы ТКО - это один из ключевых документов для всей системы обращения с отходами. Именно на их основе рассчитываются тарифы. Если нормативы завышены или устарели, жители могут платить некорректную сумму за услугу по обращению с отходами. Замеры - это простой и точный способ понять, сколько отходов накапливается на самом деле, и сделать тарифы максимально справедливыми. Именно поэтому так важно, чтобы регионы регулярно актуализировали данные и переходили на расчеты по фактическим объемам", - заявила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова, чьи слова приводятся в сообщении.

Измерения количества отходов сейчас проводят 19 регионов - Москва, Амурская, Архангельская, Владимирская, Ивановская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Сахалинская, Тверская области, Алтайский, Забайкальский края, Калмыкия, Коми, Чувашия, Югра, Донецкая Народная Республика.

Планируют проведение замеров и уже готовятся к определению подрядчиков для этих работ Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Магаданская, Омская, Тамбовская, Тульская области, Краснодарский край, Адыгея, Мордовия, Чечня.

"Замеры проходят на специально отобранных контейнерных площадках. Отходы взвешивают, учитывают их плотность, территориальные особенности. Площадки выбираются так, чтобы охватить как многоквартирные дома, так и частный сектор, а также учреждения и организации. Все данные собираются в течение четырех сезонов - важно отразить, как объемы накопления отходов меняются в зависимости от времени года", - рассказали в РЭО.

Норматив ТКО - это показатель, отражающий, сколько килограммов отходов в среднем образуется от одного человека (или организации) за определенный период времени. На его основе рассчитываются тарифы региональных операторов, которые отвечают за вывоз, обработку и утилизацию мусора. Если нормативы устарели, это может привести к завышенным или заниженным платежам. Обновление нормативов - часть работы по повышению точности тарифного регулирования и реализации нацпроекта "Экологическое благополучие".