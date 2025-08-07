Министерство имущественных отношений Московской области предоставило в аренду без проведения торгов 24 земельных участка общей площадью почти 790 га

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более 20 земельных участков сельскохозяйственного назначения передали подмосковным фермерам без проведения торгов с начала 2025 года. Общая площадь участков составляет почти 790 га, сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

"Министерство имущественных отношений Московской области предоставило в аренду без проведения торгов 24 земельных участка общей площадью почти 790 га. 21 земельный участок площадью 753 га в городских и муниципальных округах Чехов, Истра, Коломна, Павлово-Посадский, Рузский, Воскресенск, Щелково, Подольск, Егорьевск и Серпухов предоставлен крестьянским фермерским хозяйствам (КФХ), а три участка площадью более 34,7 га в городском округе Серпухов переданы сельхозорганизациям региона", - привели в пресс-службе слова министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова.

В пресс-службе добавили, что земли сельхозназначения могут получить в аренду на срок до пяти лет сельскохозяйственные организации, получающие господдержку в сфере развития и ведения сельского хозяйства, а также крестьянские фермерские хозяйства. По истечении трех лет с момента заключения договора аренды, при условии использования земельного участка по целевому назначению, у арендатора возникает право оформить земельный участок в собственность.

Уточняется, что КФХ "Фермерское поле" на переданных 3,2 га областной сельхозземли вблизи деревни Кутьино городского округа Подольск собирается организовать рыбную ферму. КФХ "Фермы Морозовых" в Орехово-Зуевском округе почти 100 га переданной сельхозземли будет использовать для развития семейного дела - супруги выкупили старую ферму и начали ее всестороннее восстановление.