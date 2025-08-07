Оздоровительный комплекс стоимостью 2 млрд рублей введут на Ставрополье к 2029 году

Начало реализации проекта запланировано на осень 2025 года

СТАВРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Оздоровительный комплекс, включающий гостиницу и спа, введут в Кисловодске на Ставрополье в 2029 году, сообщил ТАСС министр экономического развития региона Антон Доронин. Стоимость инвестиционного проекта превышает 2 млрд рублей.

"На территории города-курорта Кисловодска будут созданы гостиничный комплекс, спа-комплекс, точки питания. Начало реализации проекта запланировано на осень 2025 года. Ввод оздоровительного комплекса запланирован на 2029 год", - сказал Доронин.

Реализация первого этапа создания оздоровительного комплекса согласована на заседании краевого координационного совета по развитию инвестиционной деятельности. Как сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края, объем инвестиций в проект оценивается более чем в 2 млрд рублей.

Совет одобрил еще несколько проектов в сфере развития туристической инфраструктуры. На льготных условиях земельный участок будет выделен под строительство всесезонного многофункционального туристического комплекса в Кисловодске емкостью 3,5 тыс. номеров. Соглашение о реализации с ООО "Мед" было подписано в мае 2025 года на площадке Кавказского инвестиционного форума.

В Ессентуках одобрено строительство современного гостиничного комплекса. Реализация проекта стоимостью около 580 млн рублей рассчитана на восемь лет. Комплекс будет включать в себя 75 номеров.