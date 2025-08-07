По данным на 17:30 мск, индексы РТС и Мосбиржи росли на 4,91% - до 1 139,38 и 2 900,39 пункта соответственно

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС на Московской бирже ускорил рост и прибавлял более 6% после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор понизил курс доллара на 8 августа на 81 коп. - до 79,3847 руб., евро - на 34 коп., до 92,6636 руб., а курс юаня - на 10 коп., до 11,017 руб.

По данным на 17:30 мск, индексы РТС и Мосбиржи росли на 4,91% - до 1 139,38 и 2 900,39 пункта соответственно.

К 17:35 мск индекс РТС ускорил рост и составлял 1 151,36 пункта (+6,01%), а индекс Мосбиржи находился на уровне 2 901,4 пункта (+4,95%).