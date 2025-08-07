По данным агентства, мировую алмазную индустрию ожидает "черный день"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Мировую алмазную индустрию ожидает "черный день" после вступления в силу дополнительных пошлин США на импорт из Индии в размере 25%, говорится в сообщении отраслевого агентства Rapaport. Гранильный сектор в этом случае может лишиться самого важного экспортного рынка.

США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Как следует из указа Трампа, Вашингтон может принять аналогичные меры и против других стран. Таким образом, пошлины на импорт индийских товаров в США доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми, необоснованными и неразумными, заверив, что примет все необходимые меры для защиты своих интересов.

"Серия заявлений шокировала алмазную отрасль, поскольку более 90% огранки происходит в Индии. Торговля бриллиантами за пределами США заморожена, поскольку, по словам дилеров, сектор рискует потерять свой важнейший экспортный рынок. Некоторые компании спешат отправить товары в Америку до вступления в силу повышенных пошлин", - говорится в сообщении Rapaport.

"Это черный день для сектора драгоценных камней и ювелирных изделий", - приводит Rapaport слова председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии Кирита Бансали. Он отметил, что если бы тарифная ставка составляла от 10 до 15%, то последствия для алмазного рынка еще можно было бы смягчить, немного снизив маржу каждого участника цепочки поставок.