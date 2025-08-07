Инвестиции в проект без учета постройки подземного рудника могут составить 40 млрд рублей, сообщил глава СЗФК Евгений Созинов

КИРОВСК /Мурманская область/, 7 августа. /ТАСС/. Группа "Акрон" определилась с форматом реализации разработки месторождения апатит-нефелиновой руды "Партомчорр" в Мурманской области, планирует получить первую продукцию с него в 2029 году, сообщил журналистам глава входящей в "Акрон" "Северо-западной фосфорной компании" Евгений Созинов. Инвестиции в проект без учета строительства подземного рудника могут составить 40 млрд рублей, сказал он.

Планируемый обьем выпуска апатитового концентрата с месторождения составит 400-500 тыс. тонн в год, на плановую мощность он может выйти в начале 2030-х годов. При этом проект не предполагает строительство отдельного ГОКа на месторождении, руда будет перерабатываться на фабрике проекта "Олений ручей". Мощности фабрики позволяют принять ее без дополнительного расширения, уточнил топ-менеджер.

"Первую руду мы планируем получить в 2029 году", - уточнил Созинов.

По его словам, компания сейчас готовит необходимый пакет документов для подачи заявки в Минэкономразвития на налоговые льготы в рамках имеющегося соглашения о защите и поощрении капиталовложений по проекту.

Планируется строительство железнодорожной ветки для доставки руды протяженностью около 40 км с запуском в начале 2030-х годов, стоимость которой Созинов оценил в 5-6 млрд руб. Сейчас компания определяется с трассировкой.

Предполагается комбинированный способ разработки месторождения: на первом этапе руду будут добывать открытым способом в карьере, ее общий подтвержденный объем добычи оценивается в 150 млн тонн. К середине 2030-х годов планируется построить подземный рудник.

"Я думаю, что ближайшие лет десять мы карьером отработаем и займемся в 2034-2035 годах строительством подземного рудника. Сначала отработает карьер, а потом запускается подземный рудник, и количество добываемой руды будет одинаковое, как у нас и на "Оленьем ручье", - пояснил Созинов.

Он добавил, что сейчас проводится доразведка на месторождении, необходимые подготовительные работы и изыскания, проектирование железной дороги.

"Северо-западная фосфорная компания" была учреждена "Акроном" в 2005 году для реализации проекта по созданию новой фосфатной сырьевой базы в Мурманской области. В 2006 году СЗФК получила лицензии на разработку месторождений апатит-нефелиновой руды Олений ручей и Партомчорр, затем лицензия на последнее месторождение была передана отдельному юрлицу в группе "Акрон".