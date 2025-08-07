В частности, в Вологде построят новые и реконструируют действующие сети канализации

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Вологодской области направит более 1,1 млрд рублей одобренного инфраструктурного кредита на строительство и реконструкцию объектов ЖКХ. По первому проекту будут построены новые и реконструированы действующие сети канализации в Вологде, по второму - тепловые сети в областной столице, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Заявку Вологодской области на реализацию двух инфраструктурных проектов на сумму более 1,1 млрд рублей поддержал вице-премьер Российской Федерации, председатель президиума правительственной комиссии по региональному развитию Марат Хуснуллин. Проекты в сфере ЖКХ, которые нужно реализовать в Вологде, я защищал на заседании правительственной комиссии сегодня. Средства получим в виде казначейского инфраструктурного кредита", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

В рамках первого проекта будут построены и реконструированы три канализационных коллектора общей протяженностью 3,8 км по улица Мира, Петина и вдоль улицы Железнодорожной в Вологде. Это позволит значительно повысить качество услуг водоотведения для 80 тыс. жителей областной столицы. Работы будут завершены в 2026 году.

По второму проекту будут построены газовая котельная по улице Ленинградской и тепловые сети общей протяженностью свыше 2 км для обеспечения теплом жилого сектора. Качество теплоснабжения повысят для 21 тыс. жителей. Эти работы завершат в 2028 году.

Помимо этого, как сообщал ранее губернатор, в 2025 году на модернизацию сферы ЖКХ выделили еще больший объем средств, чем в прошлом - 7,5 млрд рублей. Работы запланировано провести на 67 объектах и переложить 186,4 км коммунальных сетей.