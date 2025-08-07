Опытный участок длиной 800 м смонтировали в Щербинке

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) начали цикл испытаний контактной сети для первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщили в холдинге. Завершить испытания планируется весной 2026 года.

"ОАО "РЖД" начало цикл испытаний контактной сети для первого этапа ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Опытный участок смонтирован на экспериментальном кольце АО "ВНИИЖТ" в Щербинке. Здесь проводится комплекс исследований, который необходим, чтобы подтвердить надежность и безопасность конструкций в эксплуатации", - говорится в сообщении.

Как уточнили в РЖД, длина опытного участка - 800 м. На нем проверят совместимость всех элементов контактной сети, их технические параметры, в том числе один из основных - натяжение контактного провода. В РЖД пояснили, что необходимо обеспечить непрерывный контакт токоприемника поезда с проводом на скоростях до 400 км/ч.

"В целом, контактная сеть для будущей высокоскоростной магистрали существенно отличается от той, что сегодня эксплуатируется на сети железных дорог страны. Например, все провода на действующих электрифицированных линиях сделаны из меди, для ВСМ - из бронзы, более прочной и износостойкой. Кроме того, они в 1,5 раза толще обычных - 150 квадратных мм в сечении, диаметр такого провода около 2 см: чем больше сечение, тем меньше сопротивление, потери мощности, меньше нагревается и провод", - рассказали в компании.

Кроме того, вместе с элементами контактной сети проведут испытания и систем стационарной диагностики. На опытном участке установлены 32 датчика, они фиксируют различные состояния контактной сети. В будущем они должны будут определять образование наледи.

В РЖД уточнили, что кроме стационарных способов диагностики, на полигоне используют специальную передвижную лабораторию - ВИКС (вагон-лаборатория испытания контактной сети). В вагоне установлены специальные датчики, тепловизионные камеры. Приборы фиксируют более десятка параметров контактной сети, а полученные данные автоматически обрабатываются, анализируются и передаются в центр управления содержанием инфраструктуры.

"ОАО "РЖД" планирует завершить цикл испытаний весной 2026 года", - уточнили в холдинге.

О ВСМ

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

После запуска магистрали путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем сейчас. Железная дорога протяженностью 679 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживает 30 млн человек. Ожидается, что пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек в год. В дальнейшем запланирована реализация проектов ВСМ из Москвы до Екатеринбурга (через Казань), Минска, Адлера и Рязани.