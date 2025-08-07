С предложением провести такой эксперимент выступил Минпромторг

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минпромторг предлагает с 1 ноября 2025 года по 31 августа 2026 года провести эксперимент по маркировке отдельных видов промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов, а также запасных частей. Соответствующий проект постановления правительства размещен министерством на портале проектов нормативных правовых актов.

"Соответствующий проект постановления правительства Российской Федерации разработан Минпромторгом России для реализации Стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции в России. Инициатором эксперимента выступило бизнес сообщество - российские производители", - сообщили в министерстве.

Согласно проекту постановления, эксперимент планируется ввести в отношении дизель-генераторных установок и газопоршневых установок, двигателей внутреннего сгорания, генераторов переменного тока и подшипников.