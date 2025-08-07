На открытии основной торговой сессии индекс Мосбиржи превысил 2 800 пунктов впервые с 25 июля 2025 года и находился на уровне 2 840,18 пункта

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии замедлил рост и опустился ниже 2 880 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 18:09 мск, индекс Мосбиржи рос на 5,2%, до 2 908,36 пункта. К 18:19 мск он замедлил рост и находился на уровне 2 878,87 пункта (+4,13%).

На открытии основной торговой сессии индекс Мосбиржи превысил 2 800 пунктов впервые с 25 июля 2025 года и находился на уровне 2 840,18 пункта (+2,73%), свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

Затем индекс Мосбиржи ускорил рост и превысил 2 900 пунктов впервые с 6 июня 2025 года на фоне заявления помощника российского президента Юрия Ушакова о том, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.