Если бизнесмен приобретет франшизу крупного российского бренда и откроет дело в республике, ему компенсируют часть расходов, сообщил глава региона Бату Хасиков

ЭЛИСТА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Калмыкии в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПР) ввели новые меры поддержки предпринимателей - им будут возмещать затраты на маркетплейсы и франшизы. Продукция местных предприятий станет еще доступнее, сообщил в своем Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.

"Предприниматели Калмыкии будут учиться у лучших, а создавать - у себя дома. В рамках реализации программы ИПР 2.0 вводим новые меры поддержки для бизнеса. Если предприниматель приобретет франшизу крупного российского бренда и начнет бизнес в Калмыкии, республика компенсирует часть расходов, а наши земляки получат возможность пользоваться самыми востребованными услугами и товарами", - написал он.

Хасиков отметил, что продукция местных предприятий станет еще доступнее. Предприниматели смогут претендовать на гранты, которые покроют часть расходов на размещение товаров на востребованных маркетплейсах страны.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства экономики и торговли региона, власти Калмыкии будут возмещать затраты на маркетплейсы и франшизы, понесенные с 1 января этого года. Льготы созданы для МСП, чьи товары произведены либо чей объект открыт в республике, каждый предприниматель сможет получить не более 1,4 млн рублей на один субъект МСП. При этом предполагается создание одного рабочего места на каждые 700 тыс. рублей возмещения, сохранение рабочих мест в течение шести лет.

Хасиков также рассказал, что в ближайшее время состоится первый образовательный семинар с участием ведущих спикеров и тренеров по повышению уровня ресторанного обслуживания России.

"Это член крупнейшей компании Novikov Space, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров Евгения Лерман, а также бизнес-тренер в сфере HoReCa Юлия Заяц. В течение двух недель коучи будут делиться своими знаниями и опытом, которые пригодятся нашим предпринимателями, в том числе в период проведения III Международного буддийского форума. Поручаю региональному Минэку подробно проинформировать бизнес-сообщество о нововведениях. Вместе сделаем Калмыкию территорией перспективных проектов", - добавил глава региона.