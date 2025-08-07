Работы проведут в течение двух недель

ТУЛА, 7 августа. /ТАСС/. Автомобильный завод Haval, расположенный в Тульской области, с 11 августа запланировал выполнить техническую остановку. В течение двух недель будут проведены работы, необходимые для обеспечения дальнейшей бесперебойной работы предприятия, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"С 11 августа на две недели запланирована плановая техническая остановка", - сказали в пресс-службе Haval.

Этот период позволит провести необходимые технические работы и обеспечить дальнейшую бесперебойную работу предприятия.