"Акрон" к 2029 году нарастит выпуск продукции на 31%

Инвестиции производителя удобрений в 2025 году составят до $500 млн

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Инвестиции производителя удобрений "Акрон" в 2025 году составят до $500 млн по сравнению с $503 млн в прошлом году, в целом в 2025-2029 годах - около $2 млрд, сообщил журналистам председатель совета директоров компании Александр Попов. Компания рассчитывает увеличить выпуск продукции к 2029 году на 31% к уровню 2024 года - до 11 млн тонн, отметил он.

"Группа "Акрон" также продолжает реализацию ряда важных инвестиционных проектов, направленных на обеспечение собственным калийным сырьем и расширение производства на действующих промышленных площадках. Капитальные вложения в 2025-2029 годах составят порядка $2 млрд. На 2025 год инвестиции запланированы на уровне до $500 млн",- сказал Попов.

По его словам, приоритетными проектами 2025-2026 годов являются получение первого продукта на Талицком калийном ГОКе и несколько проектов на площадке в Великом Новгороде, среди которых - реконструкция агрегата аммиака, завершение строительства второй очереди производства нитрата кальция и модернизация агрегатов карбамида, которая позволит увеличить мощности до 2,5 млн тонн в год.

"Реализация намеченных планов позволит нарастить объем производства товарной продукции до 11 млн тонн в год уже в 2029 году",- добавил Попов.

Выпуск товарной продукции "Акрона" в 2024 году сохранился на уровне предыдущего года и составил 8,385 млн тонн. При этом производство удобрений снизилось на 6,8% - до 6,64 млн тонн, в том числе выпуск азотных удобрений упал на 8,4% - до 4,2 млн тонн, сложных удобрений - на 0,9%, до 2,4 млн тонн.

Группа "Акрон" - один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза "Акрон" и "Дорогобуж".