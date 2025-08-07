Им стал Михаил Парнев

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов представил коллективу нового исполняющего обязанности главы Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаила Парнева. Об этом сообщила пресс-служба ВЭБ.

"Председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов представил коллективу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) исполняющего обязанности генерального директора Михаила Парнева. Ранее он занимал должность заместителя руководителя компании", - говорится в сообщении.

"Под руководством правительства, Минтранса России и госкорпорации ВЭБ.РФ будем совместно работать над достижением национальных целей развития и решать задачи, поставленные президентом России", - прокомментировал и.о. гендиректора ГТЛК Парнев.