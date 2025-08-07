Заявки на новые проекты за счет КИК согласовали на сумму 39,6 млрд рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Одобрены заявки еще девяти российских регионов на сумму 39,6 млрд рублей на модернизацию ЖКХ за счет казначейских инфраструктурных кредитов (КИК). Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Большая часть заявочной кампании на реализацию проектов в рамках казначейских инфраструктурных кредитов завершена. <...> Сегодня рассмотрели и одобрили заявки еще девяти регионов на общую сумму КИК 39,6 млрд рублей, которые будут направлены на работу с 34 объектами коммунальной инфраструктуры в составе 16 проектов. Таким образом, на сегодняшний день заявки на новые проекты за счет КИК одобрены для 20 регионов на общую сумму 106,2 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

В частности, одобрена заявка на строительство сетей теплоснабжения для многоквартирных домов в двух развивающихся микрорайонах в Туве на сумму КИК 357,53 млн рублей. На строительство газовой котельной и тепловых сетей, строительство и реконструкцию канализационных сетей и коллектора в Вологде направят КИК в размере 1,14 млрд руб. Также одобрены казначейские кредиты на развитие инфраструктуры в Иркутской области - 2 млрд рублей, в Тульской области - 3,07 млрд рублей, в Республике Башкортостан - 8,51 млрд рублей, в Ростовской области - 8,71 млрд рублей, Пензенской области - 2,58 млрд рублей, Тамбовской области - 917,5 млн руб., в Краснодарском крае - 12,3 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, казначейские инфраструктурные кредиты предоставляются в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". Регионы могут получить их на срок до 15 лет под 3% годовых и должны реализовать инфраструктурные проекты до 2030 года.