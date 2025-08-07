На улучшение водоводов в Туле направят свыше 3 млрд рублей казначейского кредита

По проекту "Чистая вода Тульской области" планируется заменить более 50 км сетей водоснабжения, реконструировать три станции водоподготовки и пять водозаборов

ТУЛА, 7 августа. /ТАСС/. Тульская область получит казначейский инфраструктурный кредит (КИК) в размере свыше 3 млрд рублей, средства направят на модернизацию магистральных водоводов в Туле. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам участия губернатора Дмитрия Миляева в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ.

"В Тульской области продолжатся комплексные работы по модернизации магистралей-водоводов в Туле. Для этого одобрено финансирование в виде КИК на сумму 3,07 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В своем Telegram-канале Миляев отметил, что в Тульской области используются различные механизмы как регионального, так и федерального финансирования для комплексного подхода к модернизации инфраструктуры ЖКХ. "В этом году благодаря специальным казначейским кредитам завершена реконструкция системы водоснабжения в поселке Ленинский. Еще один важный инфраструктурный объект построен в Щекинском районе также с помощью специальных казначейских кредитов - станция водоподготовки Шевелевского водозабора", - подчеркнул губернатор.

Кроме того, добавил он, с привлечением средств Фонда национального благосостояния завершается строительство водоводов первого и второго подъемов Обидимо-Упкинского водозабора протяженностью порядка 25 км, который снабжает водой около 120 тыс. жителей Зареченского округа Тулы. А по проекту "Чистая вода Тульской области" в 2025 году планируется заменить более 50 км сетей водоснабжения, реконструировать три станции водоподготовки и пять водозаборов. По региональной программе "Наш район" намерены установить 46 водонапорных башен и отремонтировать 26 артезианских скважин.