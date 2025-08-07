Совет директоров "Фосагро" рекомендовал дивиденды за I полугодие в 387 рублей на акцию

Кроме того, совет директоров компании рассмотрел новую стратегию развития до 2030 года, которая предполагает рост производства на 16%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Фосагро" рекомендовал акционерам утвердить решение о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года из расчета 387 рублей на акцию, сообщила компания.

Датой закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 1 октября 2025 года.

Заочное голосование для принятия общим собранием акционеров решения по вопросу о выплате дивидендов состоится 11 сентября 2025 года.

В июне акционеры "Фосагро" не приняли решение о дивидендах за первый квартал. Совет директоров рекомендовал два варианта выплат - 201 рублей на акцию или 144 рублей на акцию.

Общая сумма дивидендов "Фосагро" за 2024 год составила 639 рублей на акцию - 309 рублей на акцию за первый квартал, 117 рублей по итогам первого полугодия, 126 рублей за 9 месяцев и 87 рублей финальных.

Компания "Фосагро" в этом году сосредоточена на сокращении долговой нагрузки, при достижении соотношения чистый долг/EBITDA в 1 по сравнению с нынешними 1,4 может снизить темпы погашения и вернуться к более щедрым дивидендным выплатам, говорил бывший глава компании Михаил Рыбников.

Экономическими бенефициарами 43,66% компании являются члены семьи Гурьевых. Помимо этого, 4,82% акций напрямую принадлежат Евгении Гурьевой и еще 20,6% - жене ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко - Татьяне Литвиненко, получившей пакет от супруга в мае 2022 года.

Новая стратегия

Кроме того, совет директоров "Фосагро" рассмотрел новую стратегию развития до 2030 года, которая предполагает рост производства на 16%, до 13,7 млн т, вернется к ней на одном из следующих заседаний.

"На заседании совета директоров была представлена стратегия развития группы "Фосагро" до 2030 года, которая предусматривает дальнейшее укрепление лидирующих позиций компании на стратегически приоритетном российском рынке и ключевых зарубежных, прежде всего, на рынках стран БРИКС. В результате мер, предложенных в стратегии, компания ожидает рост производства на 16% от уровня 2024 года - до 13,7 млн тонн в год к 2030 году", - говорится в сообщении.

Совет директоров принял к сведению представленную информацию и планирует вернуться к рассмотрению стратегии на одном из ближайших заседаний. После утверждения стратегия будет доведена до сведения инвесторов, отмечает компания.

В июне возглавлявший тогда компанию Михаил Рыбников говорил, что новая стратегия пока не включает новый аммиачно-карбамидный проект. По его словам, стратегия будет направлена на рост объемов добычи апатитового концентрата на длительный период, до 2040 года, и его переработки в наиболее маржинальные продукты на своих заводах.

Ранее "Фосагро" заявляла, что изучает возможность строительства в Череповце или Волхове нового аммиачно-карбамидного комплекса мощностью 1 млн т аммиака и 1 млн т карбамида в год. Однако затем эти планы откладывались.

Выпуск продукции

Выпуск агрохимической продукции "Фосагро" в первом полугодии 2025 года увеличился на 4%, до 6,12 млн тонн. Об этом сообщил генеральный директор Александр Гильгенберг.

Гильгенберг отметил, что с 2013 года объем выпуска агрохимической продукции компании удвоился, по мощностям фактически была построена еще одна такая же компания. По его словам, объем вложений за этот период составил 500 млрд рублей, более 200 млрд рублей из них инвестированы за последние три года, в том числе рекордные 75 млрд рублей в 2024 году.

"В результате производство агрохимической продукции ежегодно растет в среднем на 4-5%. Первое полугодие 2025 года не стало исключением - выпуск агрохимической продукции вырос на 4% - до 6,12 млн тонн", - сказал он.

Как следует из сообщения "Фосагро", основной прирост производства пришелся на фосфорные удобрения - на 6%, до 4,69 млн т, в связи с выходом на проектную мощность Волховского производственного комплекса и увеличением объемов производства основных сырьевых ресурсов - фосфорной и серной кислот. Объемы производства азотных удобрений сохранились на уровне аналогичного периода прошлого года -1,31 млн тонн.

Продажи удобрений в первом полугодии 2025 года увеличились на 2,8%, всего же объемы реализации агрохимической продукции за отчетный период возросли до 6,24 млн тонн, или на 2,4%.

Среди рынков с максимальными темпами роста отгрузок в первом полугодии 2025 года компания выделяет Индию (рост отгрузок почти на 41% на фоне ограничений экспорта удобрений из Китая в течение большей части первого полугодия и привлекательных ценовых нетбэков), Африку и Европу.