КАЛУГА, 7 августа. /ТАСС/. Минцифры России предлагает ввести в оборот отдельные sim-карты для детей до 14 лет и обязать операторов, по запросу родителей, предоставлять им такой пакет услуг. Также по ним нельзя будет авторизоваться в соцсетях, где действуют ограничения, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

"Минцифры предлагает ввести отдельные детские sim-карты, которые будут иметь определенные настраиваемые родителем средства фильтрации трафика. По ним также будет обеспечиваться блокировка доступа в социальные сети, в которых есть возрастные ограничения", - сказал министр, уточнив, что соответствующие sim-карты могут продавать родителям детей до 14 лет.

"Они отдельно оформляются родителями на детей, эти sim-карты сразу имеют набор определенных безопасных ограничений. И если ты с этой sim-картой попробуешь авторизоваться например в соцсетях, то он тебя не пустит", - уточнил Шадаев.

Министр признал, что, возможно, родители могут "не захотеть" такие sim-карты, но отметил, что, исходя из позиции Минцифры, "родитель заинтересован дать своим детям sim-карты, где будет организована настраиваемая фильтрация". "Операторы будут обязаны такую услугу предоставлять", - заключил он, добавив, что это будет реализовано в виде закона. "А уже родители будут вправе решать, нужны им такие sim-карты или нет", - сказал он.