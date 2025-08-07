Минцифры подготовило схему доступа к мобильному интернету в условиях ограничений

Граждане смогут воспользоваться массово востребованными сервисами из белого списка

КАЛУГА, 7 августа. /ТАСС/. Минцифры с операторами связи согласовало техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений по причине безопасности - будет организован доступ к такси, службам доставки и маркетплейсам. Об этом сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах конференции "Цифровая эволюция" в Калуге.

"Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть, когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости", - сказал министр.

Он уточнил, что в этот белый список войдут "любые сервисы массового использования", например, маркетплейсы, службы доставки, такси.

"Отдельно мы договорились, что все, что касается сетей M2M (межмашинного взаимодействия - прим. ТАСС), также мы отдельно пропишем и выделим в данном случае, чтобы не отказывали банкоматы, платежные терминалы и другие устройства", - заверил Шадаев.

По словам министра, отдельно будут прописаны периоды охлаждения для иностранных sim-карт, попадающих в национальный российский роуминг. Это позволит исключить возможность использования сервисов мобильного интернета в российских сетях связи для управления иностранными беспилотниками.

"Отдельно пропишем, что иностранные sim-карты, попадающие на территорию России, будут по умолчанию ограничены на 5 часов в доступе к мобильному интернету. Однако пользователи смогут так же с использованием капчи получить доступ к наиболее значимым сервисам, чтобы быть на связи, вызвать такси и т. д.", - добавил Шадаев.