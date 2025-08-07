Она составила 75,5 млрд рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Фосагро" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии увеличилась на 41,3%, до 75,5 млрд руб., скорректированная чистая прибыль - на 51,9%, до 61,7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Свободный денежный поток за отчетный период вырос более чем в два раза - до 56,5 млрд руб. Показатель EBITDA за первые полгода увеличился на 26,8% и составил 94,595 млрд руб., скорректированная EBITDA - 115,3 млрд руб., что на 50% больше показателя за аналогичный период 2024 года.

Выручка компании выросла к уровню прошлого года на 23,6%, до 298,6 млрд руб. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA на конец отчетного периода составило 1,25.

В компании отметили, что рост выручки связан в основном с ростом объемов продаж фосфорных и азотных удобрений на фоне восстановления с начала года средних цен реализации на глобальных рынках. "Среди факторов, оказавших влияние на выручку в первой половине 2025 года, можно выделить укрепление рубля относительно доллара США в II квартале", - подчеркивается в сообщении.