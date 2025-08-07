Индекс Мосбиржи вырос на 4,04%, до 2 876,43 пункта

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 4,04%, до 2 876,43 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 5,1% - до 1 141,45 пункта. Курс юаня снизился на 10 коп., до 10,99 руб.

"Подтверждение договоренности о встрече лидеров России и США стало драйвером роста для российского фондового рынка. На этом фоне наблюдалось активное закрытие коротких позиций, что дополнительно усилило рост котировок. Индекс Мосбиржи вышел в плюс с начала года. По нашей оценке, рынок акций еще не в полной мере отражает как изменения в геополитической повестке, так и начало цикла снижения ключевой ставки. Это формирует существенный потенциал для дальнейшего роста, который может реализоваться уже в ближайшие месяцы", - отметил инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Станислав Клещев.

Рынок акций

"Лидерами роста на российском фондовом рынке оказались акции "СПБ Биржи" (+10,8%), по-видимому, опять на ожиданиях возможной отмены санкций против российских биржевых и депозитарных институтов", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В наибольшем минусе, по словам эксперта, к завершению сессии находились акции "Ростелекома" (-0,8%), возможно, в ходе коррекции после недавнего уверенного роста.

Прогноз на 8 августа

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на пятницу - 79-81 руб. за доллар США и 10,95-11,15 руб. за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 825 - 2 975 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 8 августа индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 850 - 2 950 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 8 августа: 78-80 руб., 91-93 руб. и 10,9-11,3 руб., соответственно.