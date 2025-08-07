Новая версия включает в себя все "лучшие качества предыдущих моделей"

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Новая модель искусственного интеллекта GPT-5 для чат-бота ChatGPT от американской компании OpenAI стала доступной для всех пользователей.

"GPT-5 уже здесь. Начиная с сегодняшнего дня, он станет доступен для всех", - говорится в опубликованном в X сообщении компании.

Как уточняет Open AI, новая версия ИИ включает в себя все "лучшие качества предыдущих моделей". Она подходит для исследований, анализа, программирования и решения задач.

Теперь пользователи могут установить тон ответов ИИ. На выбор представлены "пять личностей": стандартный, циник, робот, слушатель и ботаник. Компания доработала голосовой режим, добавила цветовое оформление сообщений и функцию подключения Google почты и Google календаря.