"Авито": каждый пятый россиянин сдает ненужные вещи на благотворительность

Среди популярных способов избавления от устаревших предметов - передача родственникам и друзьям, а также перепродажа в специализированных местах

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Каждый пятый россиянин регулярно передает ненужные вещи в благотворительные организации. Среди популярных способов избавления от устаревших предметов - передача родственникам и друзьям, а также перепродажа в специализированных местах. Об этом говорится в исследовании онлайн-платформы "Авито", с результатами которого ознакомился ТАСС.

"В 40% случаев сначала россияне стараются пристроить ставшие ненужные им вещи родственникам или друзьям, следующий самый популярный шаг - выставить вещь на онлайн-площадках. Каждый пятый (19%) регулярно продает вещи на ресейл-платформах. Почти столько же (18%) сдают лишнее в благотворительные организации и сервисы помощи. Есть и те, кто устраивает гараж-сейлы (4%) или отдают вещи в винтажные магазины и секонд-хэнды (2%)", - сказано в исследовании.

По данным аналитиков сервиса, в текущем году 41% опрошенных смогли выручить на перепродаже вещей до 10 000 рублей, еще 8% - от 10 000 до 30 000 рублей. И 5% удалось заработать более 30 000 рублей, причем 2% из них - более 50 000. Среди тех, кто указал точную сумму, среднее значение составило 11 000 рублей.

Почти каждый четвертый (23%) проводит разбор вещей раз в сезон, каждый третий (33%) - раз в полгода: летом и зимой или весной и осенью. Еще 35% занимаются этим раз в год или реже.

По данным опроса, четверть россиян (28%) полагает, что у них дома хранится не более десяти ненужных вещей. При этом 39% уверены, что в их квартире можно найти пару коробок с лишними предметами. У 18% опрошенных такие вещи занимают половину шкафа или целую антресоль, а 11% уже заполнили все свободное пространство в квартире и дополнительно хранят лишнее на балконе.

Опрос проводился интернет-сервисом "Авито" среди 10 000 человек.