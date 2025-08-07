Тем не менее, Соединенные Штаты озабочены покупкой Индией нефти РФ

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают Индию стратегическим партнером, однако выражают обеспокоенность в связи с поставками в южноазиатскую республику российской нефти. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт.

"Индия является стратегическим партнером, с которым мы ведем всесторонний и честный диалог, который будет продолжаться", - сказал он.

Пиготт отметил, что президент США Дональд Трамп выразил "озабоченность по поводу торгового дисбаланса и закупок Индией российской нефти". "Он четко высказался по этому поводу. Он принял меры", - сказал представитель Госдепа.

Ранее США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением российской нефти и нефтепродуктов.