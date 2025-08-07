Госдепартамент также не опроверг это заявление

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт не подтвердил и не опроверг намерение администрации США ввести санкции против России 8 августа.

"Здесь много спекуляций. Я не собираюсь спекулировать на эту тему", - заявил он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей по урегулированию вокруг Украины, после чего намеревается ввести торговые пошлины в размере 100% против Москвы и ее торговых партнеров. 29 июля американский лидер выступил с заявлением, что сокращает указанный срок до 10 дней, отметив, что не знает, повлияет ли такой шаг на позицию России. Как заявил 31 июля заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, Трамп считает, что РФ и Украина должны достичь соглашения о мирном урегулировании к 8 августа.

Накануне состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. По его словам, сейчас началась проработка саммита.