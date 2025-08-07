Средства предназначены "для гуманитарных мероприятий, поддержки демократических движений, правозащитников, а также создания региона, где сила и стойкость гражданского общества будут играть решающую роль"

СТОКГОЛЬМ, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Швеции приняло решение о целевом выделении 100 млн крон ($10,4 млн) общественным организациям Украины. Средства будут направлены в рамках принятой правительством стратегии по развитию гражданского общества на период 2025-2029 годов, сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

"Гражданское общество играет важную роль в обороне Украины, а также в деле развития сильного общества в отдаленной перспективе. Помощь Швеции здесь также важна", - приводятся в сообщении слова министра по делам интеграции Симоны Мухамссон.

Решение правительства о целевом финансировании касается не только Украины, но и Армении, Молдавии, Грузии и Белоруссии. Средства предназначены "для гуманитарных мероприятий, поддержки демократических движений, правозащитников, а также создания региона, где сила и стойкость гражданского общества будут играть решающую роль".