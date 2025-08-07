Мероприятие собрало свыше 250 участников для обсуждения вопросов реализации инвестиционных проектов, обмена опытом и поиска новых возможностей для сотрудничества

НОВОРОССИЙСК, 7 августа. /ТАСС/. Четвертый инвестиционный форум начал работу в Новороссийске, собрав свыше 250 участников для обсуждения вопросов реализации инвестиционных проектов, обмена опытом и поиска новых возможностей для сотрудничества, сообщает мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

"Традиционный инвестиционный форум рассматривается как эффективный инструмент для развития экономического потенциала Новороссийска и Краснодарского края. Организаторы выразили уверенность в том, что форум будет способствовать достижению новых высот и укреплению позиций региона на инвестиционной карте России", - отметил Кравченко.

В течение двух дней представители органов местного самоуправления, региональных агентств, корпораций развития и бизнес-сообществ будут рассматривать перспективы развития инвестиционного климата в регионе.

Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев совместно с организаторами форума поприветствовал участников и подчеркнул значимость мероприятия для экономического развития Новороссийска и всего края.

Новороссийск демонстрирует уверенный экономический рост и за последние пять лет стал одним из лидеров Краснодарского края. С каждым годом все больше растет привлекательность города-героя для инвесторов. За последние 5 лет реализовано 40 соглашений, а объем накопленных инвестиций составил 240 млрд рублей. На ПМЭФ-2025 подписано 11 соглашений с общей суммой 115 млрд рублей. Среди них соглашение по развитию рынка кормов для домашних животных, проект "PROлакомства".