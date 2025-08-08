Такое ведомство могло бы взять на себя ведение единого реестра требований инвесторов и подготовку коллективных исков, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Создание уполномоченного института по защите замороженных в ЕС российских активов могло бы стать одним из вариантов решения этой проблемы, такой институт мог бы взять на себя ведение единого реестра требований инвесторов и подготовку коллективных исков. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).

"С 2022 года в ЕС массово замораживались активы российских инвесторов, в том числе через систему Euroclear. Тогда власти объясняли это временными мерами. Однако с лета 2025 года стало ясно, что заморозка перерастает в окончательный отъем. ЕС де-факто закрывает окно для подачи заявлений на разблокировку: по итогам кулуарных переговоров с Минфином Бельгии стало известно, что прием заявлений, скорее всего, прекратится осенью 2025 года, а может и раньше. Формального документа нет, но чиновники уже сообщили: "у инвесторов было достаточно времени". Это означает, что молчание будет расценено как согласие на конфискацию", - отметил он.

Подмена законной процедуры конфискацией под предлогом бюрократических сроков вызывает прямые вопросы по соблюдению международных норм, в том числе - по защите частной собственности, считает депутат. "Десятки тысяч россиян, попавших под массовую блокировку активов, теперь рискуют навсегда потерять право на разблокировку, даже если никаких нарушений с их стороны не было. Подача заявления на лицензию в бельгийское Казначейство - единственный способ вывести активы из заморозки. Российские разрешения, брокерские справки и любые иные документы не имеют значения без решения властей Бельгии. Более того, даже владение бумагами, купленными после 3 июня 2022 года, считается поводом для автоматического отказа - даже если сделка была законной", - пояснил Гаврилов.

Суть происходящего проста: российские активы в ЕС просто забрали, считает парламентарий. "Формально дали подать заявление, но это окно - фикция. Даже если вы все подадите правильно, даже если у вас чистая история и куплены бумаги до 2022 года - итог зависит от решения бельгийского чиновника, который может отказать без объяснений. А после осени подать вообще не дадут. Это не процедура, это финальная стадия отъема", - подчеркнул Гаврилов.

Идет легализация принудительной экспроприации

Тем временем создаются опасные прецеденты: например, суд в Вене разрешил "Нафтогазу Украины" взыскать российские активы на территории Австрии более чем на 120 млн евро в рамках дела о потерянных активах в Крыму, напомнил депутат. "Более того, суд постановил ограничить права России на более 20 объектов недвижимости в Австрии - в дальнейшем они будут выставлены на торги. Фактически речь идёт о легализации принудительной экспроприации", - указал он.

Российским инвесторам следует попытаться подать хоть что-то, пусть даже без полного комплекта документов, считает Гаврилов. "Минимальный набор - это доказательства владения активами, например, брокерские выписки, ISIN-коды, информация об эмитентах, и заявление, поданное через юриста или представителя. Хотя бы зафиксировать, что вы обращались. Но иллюзий быть не должно: даже при подаче шансов немного", - уверен депутат.

Однако необходимо обсуждать системные меры, уверен Гаврилов. "Один из вариантов - создание уполномоченного института, например, на базе биржи, который возьмет на себя ведение единого реестра требований инвесторов, подготовку коллективных исков, сопровождение в иностранных судах и формирование юридической базы для встречных действий. Это могут быть и обращения в российские суды - тот же Арбитражный суд Московской области или Басманный суд, с формированием решений, которые затем станут основой для асимметричных механизмов давления. Без института и системного подхода все это закончится массовым молчаливым списанием активов", - резюмировал депутат.