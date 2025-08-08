Вице-президент Kaspersky: больше людей сталкиваются с риском заражения в сети

Увеличивается количество кибератак, а методы хакеров прогрессируют, пояснила Анна Кулашова

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Число пользователей, сталкивавшихся с риском заражения своих устройств в интернете, стало более чем на 7% больше в 2025 году, сообщила в интервью ТАСС вице-президент "Лаборатории Касперского" по развитию бизнеса в России и СНГ Анна Кулашова со ссылкой на данные компании.

По ее словам, из-за того, что кибератак с каждым годом все больше, а методы хакеров становятся сложнее, изменения происходят в общем и архитектурном ландшафте предприятий, а также в масштабе и характере киберугроз.

"По нашим данным, за первые шесть месяцев 2025 года на 7,5% выросло количество пользователей, сталкивавшихся с риском заражения в интернете, - если сравнивать с тем же периодом прошлого года", - сказала Кулашова.

Она привела и другие данные: так, попыток эксплуатации сетевых уязвимостей в России с января по июнь стало больше примерно в три раза. Также выросло число атак с помощью туннелирования - ими хакеры стараются обойти классические средства защиты.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.