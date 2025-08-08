При этом 22% респондентов не знали о возможности получения вычета, указано в итогах исследования маркетплейса

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян стремятся оформлять налоговые вычеты, однако треть из них не доводят процесс до конца, так как им не хватает терпения разобраться в бюрократических процедурах. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса "Выберу.ру" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"34% граждан, пытавшихся получить налоговый вычет, так и не довели процесс до конца - им не хватило терпения разобраться в бюрократических процедурах. При этом 47% респондентов успешно вернули часть уплаченных налогов, а каждый пятый (22%) просто не знал о такой возможности", - говорится в материалах.

Самой популярной категорией оказались имущественные вычеты - их оформляли 63% получателей. На втором месте социальные вычеты (лечение, обучение) - 26%. Еще 11% опрошенных респондентов сообщили, что получали инвестиционные налоговые вычеты. При этом 17% опрошенных, которым удалось получить компенсацию, отметили, что несколько раз начинали и бросали дело, прежде чем им удалось достичь результата. Из них 19% испытали трудности с подтверждением расходов, а 71% респондентов допустили ошибки в оформлении документов, из-за чего процесс затянулся.

Также исследование показало, что большая часть тех, кому удалось оформить вычет один раз, оформляли его и впредь. Так, 46% респондентов, получивших компенсацию однажды, делали это еще несколько раз. А 39% теперь оформляют вычеты во всех случаях, когда это предусмотрено законом. Однако 15%, напротив, отметили, что рады были получить долгожданную компенсацию, но не хотели бы повторять этот процесс.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян.