ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подала в Арбитражный суд Приморья иск о расторжении соглашения с резидентом свободного порта Владивосток (СПВ) о строительстве гостиничного комплекса за 2,6 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба суда, заседание по иску назначено на 22 августа.

"В суд первой инстанции подано исковое заявление о расторжении соглашения об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток, заключенное между акционерным обществом "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (управляющая компания, истец) и обществом с ограниченной ответственностью "Кью и" (резидент, ответчик). Как следует из искового заявления, между сторонами заключено соглашение, в соответствии с которым резидент принял на себя обязательства в период с 2017 по 2021 годы реализовать инвестиционный проект "Создание гостинично-жилого комплекса, окруженного водой с 3-х сторон "Дом в море", - говорится в сообщении суда.

В сообщении уточняется, что общая сумма инвестиций составила 2,633 млрд рублей, а общая площадь капитального объекта - 10,8 тыс. кв. м. Вместе с тем, установлены нарушения исполнения обязательств резидентом, в частности, не осуществлены капитальные вложения и не представлены ежеквартальные отчетности. Истцом в адрес ответчика было направлено уведомление о необходимости устранения нарушений, это условие не исполнено.

"Учитывая изложенное, истец принял решение расторгнуть данное соглашение с ответчиком. Поскольку урегулирование спора путем переговоров было невозможным, истец обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд Приморского края. Судебное заседание назначено на 22 августа 2025 года", - сообщает суд.