Бизнес должен пойти навстречу с учетом непростой ситуации, считает председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал операторов делать перерасчет стоимости услуг в случае отключения связи, а также снизить тарифы на мобильную связь.

"Отключения вынужденные, и люди к ним относятся с пониманием. Но и бизнес должен пойти навстречу с учетом непростой ситуации. Пересчитывать стоимость услуг, которые отключают. И в целом снижать тарифы на мобильную связь с учетом постоянных рисков", - сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что отключения связи затрагивают большинство регионов РФ и становятся "все более частыми и длительными". "Понятно, что это связано с требованиями безопасности, защиты объектов и населения. Но непонятно, почему люди должны платить за те услуги, которые они не получают", - добавил депутат.