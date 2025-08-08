Сертификат получило АО "Русский продукт" из Калужской области

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Орган по сертификации "Роскачество - веган" выдал сертификат соответствия требованиям продукции на растительной основе на злаковые напитки, первые цикорий и кисель, сообщили ТАСС в Роскачестве.

Сертификат получило АО "Русский продукт" из Калужской области. "АО "Русский продукт" успешно прошло сертификацию в аккредитованном органе "Роскачество - Веган" и получило официальное право маркировать свою продукцию национальным знаком качества", - говорится в сообщении.

"Роскачество - веган" - единственный аккредитованный в России орган по сертификации, который проверяет продукцию на соответствие стандартам растительной, вегетарианской и веганской продукции. Таким образом, уже десять производителей в стране подтвердили, что их товары отвечают всем необходимым требованиям и не содержат компонентов животного происхождения.

Сертификат подтверждает, что продукция соответствует ГОСТу, который устанавливает строгие технические критерии для пищевых продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев и веганов, включая маркировку и заявления производителей о характеристиках товара.