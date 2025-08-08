Мощности российских предприятий позволяют удовлетворить потребности за счет отечественной продукции, сообщили в пресс-службе министерстве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Мощности российских предприятий позволяют удовлетворить потребности горнолыжных комплексов в канатных дорогах за счет отечественной продукции, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга России. Наращиванию собственных компетенций в этой сфере способствует в том числе уход иностранных компаний с рынка РФ.

Как отметили в министерстве, в оказании мер поддержки Минпромторг отталкивается от потребности горнолыжных комплексов в канатных дорогах для реализации инвестиционных проектов.

"Проанализировав соответствующие данные от регионов, представленные коллегами из Минэкономразвития России, стоит отметить, что мощности и компетенции наших заводов уже позволяют нам удовлетворять потребность за счет собственной продукции. Уход иностранных компаний стимулирует российских производителей наращивать свои компетенции и внедрять современные решения в процессе реализации туристических проектов", - сказали в Минпромторге.

Актуальной задачей в сегменте канатных дорог на сегодняшний день является необходимость закрыть потребность в подъемном оборудовании с отцепляемым зажимом, обеспечить полную загрузку действующих российских производственных мощностей и приоритезировать закупки канатных дорог у российских заводов, добавили в министерстве.