Минпромторг рассказал о мерах поддержки для производства канатных дорог

Для освоения высокотехнологичной продукции предусмотрены субсидии на реализацию НИОКР, а для также действуют механизм КИП, "промышленная ипотека", льготные займы ФРП, сообщили в пресс-службе министерства

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ реализует комплекс мер поддержки, направленных на развитие производства оборудования для горнолыжных курортов, включая поддержку проектов по НИОКРам и кластерной инвестплатформе, а также рассматривает возможность формирования дополнительной меры для снижения финансовой нагрузки производителей и повышения их конкуретоспособности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Так, в целях освоения производства высокотехнологичной продукции предусмотрены субсидии на реализацию НИОКР, а для расширения действующих и создания новых производств действуют механизм кластерной инвестиционной платформы (КИП), механизм "промышленной ипотеки", льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП).

"В качестве дополнительной меры поддержки для снижения финансовой нагрузки на производителей и повышения их конкурентоспособности рассматривается возможность сформировать механизм льготного оборотного кредитования под заключенные контракты на поставку российских канатных дорог. В настоящее время указанная инициатива прорабатывается с отраслевым сообществом", - рассказали в министерстве.

Кроме того, для стимулирования спроса на отечественные канатные дороги Минпромторгом совместно с ФРП организована работа по включению канатных дорог в программу льготного лизинга, которая позволит обеспечить льготное заемное финансирование для модернизации туристической инфраструктуры. Также в рамках федерального проекта "Производство отечественной продукции для туристской индустрии" предусмотрен механизм "субсидирования скидки" на российскую продукцию для туристической отрасли.

В частности, министерство уже поддержало проекты по НИОКРам и КИП, в рамках которых осуществляется строительство и оснащение новой производственной площадки в Тверской области. Ввод завода в эксплуатацию и запуск серийного производства оборудования ожидается в текущем году. В рамках поддержки Минпромторга уже освоен выпуск ключевых узлов, в том числе отцепляемого зажима, натяжного механизма, привода и подвижного состава - кресла и кабины, которые сейчас проходят соответствующие испытания.

"Более того, уже освоено производство автоматизированных систем управления для канатных дорог, которые успешно зарекомендовали себя на горнолыжных курортах "Роза Хутор" и "Большой Вудъявр", а также разработано программное обеспечение", - добавили в министерстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры поддержки отечественных производителей оборудования для горнолыжной инфраструктуры, в том числе канатных дорог, фуникулеров и других видов внеуличного транспорта, для достижения технологического суверенитета в этой сфере и стимулирования спроса на такую продукцию.