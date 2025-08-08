По итогам первого полугодия 2025 года объем частных инвестиций составил 43 млрд рублей, за тот же период 2024 года сумма была 26,4 млрд рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Объем частных инвестиций в офисную недвижимость Москвы вырос в 1,6 раза и достиг 43 млрд рублей в 2025 году на фоне дефицита площадей и высокого спроса на помещения, продаваемые поэтажно. Об этом сообщил ТАСС старший директор, руководитель отдела инвестиций и рынков капитала компании CORE.XP Ирина Ушакова.

"По итогам первого полугодия 2025 года объем частных инвестиций в офисную недвижимость Москвы составил 43 млрд рублей. За тот же период 2024 года эта сумма составила 26,4 млрд руб. Причина - рост спроса на офисные помещения, продаваемые в розницу (блоками или этажами)", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, на рост объема частных вложений также повлиял и дефицит офисных помещений в Москве, который, по прогнозам компании, сохранится как минимум до конца 2026 года. "Главная ценность коммерческой недвижимости заключается не только в краткосрочных доходах, но и в потенциале долгосрочного роста стоимости имущества. С каждым годом капитал увеличивается, предоставляя дополнительные ресурсы для расширения бизнеса и увеличения личного благосостояния. Это делает сегмент довольно привлекательным для инвесторов", - отметили в компании.

Как уточнил эксперт, коммерческая недвижимость особенно выгодна на стадии строительства - за время работ ее цена может вырасти на 30-40%. Также офисы окупаются быстрее жилья: в среднем за 10-12 лет за счет высоких арендных ставок.