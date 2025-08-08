Свыше 200 компаний представляют продукцию на конференции робототехники в КНР

На конференции представлено более 100 совершенно новых продуктов

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Более 200 китайских и зарубежных компаний представляют свыше 1,5 тыс. своих продуктов на X Всемирной конференции робототехники, которая открылась в пятницу в Пекине. Как и в прошлые годы, наибольшее внимание посетителей привлекают человекоподобные роботы - нынешняя выставка привлекла 50 предприятий, занимающихся их производством.

По данным организаторов, это рекордное количество компаний - изготовителей гуманоидных умных машин, одновременно принимающих участие в одном мероприятии. Число международных организаций, поддерживающих конференцию, увеличилось с 12 до 28. В общей сложности ожидается 300 зарубежных делегаций. Мероприятие заинтересовало представителей специальных административных районов КНР - Гонконга и Макао, а также китайского острова Тайвань.

Выставка продлится до 12 августа, среди участвующих компаний - шведско-швейцарская ABB, немецкие KUKA и Festo, китайские Estun, Unitree Robotics, Galbot и CITIC Heavy Industries. На конференции представлено более 100 совершенно новых продуктов - почти вдвое больше, чем в 2024 году.

Как сообщил председатель правления Китайской ассоциации человекоподобных роботов "Байжэньхуэй" Чжан Фэн, КНР стремится создать "открытую международную платформу" для обмена опытом и сотрудничества, благоприятную для развития индустрии человекоподобных роботов. По его словам, 2025 год имеет ключевое значение для "достижения прорыва" в развитии этого высокотехнологичного сектора.

Чжан Фэн подтвердил, что Китай занимается мобилизацией ресурсов для формирования масштабной национальной отрасли гуманоидных андроидов. Как он уточнил, работа по формированию необходимой для этого научно-исследовательской базы и разветвленной сети производственно-снабженческих цепочек проводится при "всесторонней поддержке" Министерства промышленности и информатизации Китая.

"Создаются мосты для технологических инноваций, отраслевого взаимодействия и сотрудничества, - пояснил он. - Оказывается содействие здоровому, динамичному развитию индустрии человекоподобных роботов на стандартизированной основе".

Ежегодная выставка роботов в Пекине

Власти Китая проводят Всемирную конференцию робототехники с 2015 года. За все время она привлекла тысячи официальных лиц и специалистов из ряда инновационных отраслей как в КНР, так и из других стран. На форуме, который организован в период проведения этого масштабного мероприятия, состоится множество тематических секций, посвященных наиболее злободневным вопросам в области конструирования, производства и эксплуатации умных машин.

Китай имеет один из наиболее динамично развивающихся рынков робототехники в мире и уже 12 лет подряд удерживает лидерство по продажам умных машин, используемых в промышленности (свыше 300 тыс. штук в 2024 году). Производство сервисных роботов в стране прошлый год достигло 10,52 млн единиц - на 34% больше, чем в 2023 году.