В ООН назвали плачевной ситуацию с финансированием гуманитарной помощи

На данный момент получено менее 17% из необходимых $46 млрд, сообщило Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов

ООН, 8 августа. /ТАСС/. План гуманитарной помощи в мире на 2025 год профинансирован на настоящий момент менее чем на 17%. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), назвавшее такое положение плачевным.

"Ситуация с финансированием гуманитарной помощи остается плачевной. На данный момент получено менее 17% из $46 млрд, необходимых для реагирования на глобальные гуманитарные нужды в 2025 году", - отметили в УКГВ, подчеркнув, что речь идет о "тревожном 40-процентном сокращении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

По мнению УКГВ, нынешний дефицит финансирования "служит суровым напоминанием о том, что миллионы уязвимых людей останутся без поддержки, в которой они отчаянно нуждаются". ООН и ее партнеры "вынуждены делать больше меньшими средствами, что влечет за собой колоссальные потери для людей".

В УКГВ напомнили, что "в июне, столкнувшись с самым серьезным сокращением финансирования, когда-либо затрагивавшим международную гуманитарную систему", управление обратилось к мировому сообществу с призывом оказать помощь 114 млн человек, "сосредоточившись на удовлетворении самых насущных потребностей".