Дополнительно $1 млрд направят на строительство социальных объектов и современной инфраструктуры

АСТАНА, 8 августа. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в проект первой атомной электростанции в Казахстане оценивается в $14-15 млрд. Об этом сообщил председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев на торжественной церемонии старта первых работ по проекту строительства АЭС в поселке Улькен Алма-Атинской области.

"Общий объем инвестиций в проект составит порядка $14-15 млрд. Дополнительно $1 млрд будет направлен на строительство социальных объектов и современной инфраструктуры", - сказал Саткалиев, доклад которого распространила пресс-служба агентства по атомной энергии. По его словам, АЭС - это стратегический проект, который станет ключевым драйвером развития атомной промышленности, индустриально-инновационного прогресса и долгосрочного экономического роста.

8 августа в поселке Улькен начались первые работы по проекту строительства АЭС - инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации для строительства атомной электростанции большой мощности. В мероприятии приняли участие председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

По данным агентства, в основе будущей станции - современные реакторы ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор с электрической мощностью 1 200 МВт) поколения III+. Эта технология отвечает строжайшим международным требованиям безопасности и уже успешно применяется на действующих и строящихся объектах в России, Белоруссии, Турции, Бангладеш, Египте и Китае. Срок службы реактора составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

Решение о строительстве первой АЭС в Казахстане было принято на референдуме в 2024 году. В июне этого года в агентстве по атомной энергии сообщили, что среди четырех компаний - Росатома, китайской CNNC, французской EDF и южнокорейской KHNP - российская была выбрана лидером консорциума по строительству АЭС, так как предложила наиболее оптимальные условия. Глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев ранее сообщал, что строительство станции планируют урегулировать межправительственным соглашением с РФ, которое Астана рассчитывает подписать в этом году.