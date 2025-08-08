Новая мера сократит издержки компаний на экспертизу уровня локализации и существенно снизит административную нагрузку на российских производителей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Правительство РФ упростило участие отечественных производителей в государственных закупках, увеличив до пяти лет срок действия записи в реестре, подтверждающей происхождение продукции. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, которая подтверждает ее отечественное происхождение, увеличен с трех до пяти лет. Так, участие в госзакупках станет возможным без регулярного переоформления документации, которая нужна для допуска к торгам", - указывается в сообщении пресс-службы правительства.

Уточняется, что такая мера сократит издержки компаний на экспертизу уровня локализации и существенно снизит административную нагрузку на российских производителей.

"Кроме того, принятое решение даст производителям возможность претендовать на получение мер государственной поддержки, которые рассчитаны на срок более трех лет", - объяснили в кабмине.

Срок действия реестровой записи в 3 года был установлен правительством в 2022 году.