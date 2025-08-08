По информации торгов на южнокорейской бирже, акции компании Hyundai Rotem упали на 4,8%, акции Hanwha Aerospace потеряли 5,4% стоимости, LIG Nex1 - 14,9%, Korea Aerospace Industries - 2,8%

СЕУЛ, 8 августа. /ТАСС/. Стоимость акций ряда компаний военно-промышленного комплекса Республики Корея сократилась на фоне новостей о подготовке саммита РФ и США, ценные бумаги строительных и других корпораций, чья продукция может быть востребована при восстановительных работах, выросли. На это обратило внимание агентство Yonhap.

По данным торгов на южнокорейской бирже, акции компании Hyundai Rotem (танки K2) упали на 4,8%, акции Hanwha Aerospace (гаубицы K9) потеряли 5,4% стоимости, LIG Nex1 (ракетное и другое оборудование) - 14,9%, Korea Aerospace Industries (истребитель KF-21, вертолеты KUH-1 Surion) - 2,8%.

Ценные бумаги фирм, чья продукция может быть востребована при восстановлении или строительстве инфраструктуры, показали рост. Акции компании SY Steel Tech (строительные материалы) увеличились в цене на 22,3%, Dasan Networks (производство оборудования для мобильной связи) - на 7,1%, HD Hyundai Construction Equipment (строительная техника) - 4,5%, HD Hyundai Infracore (строительное оборудование) - 2,9%, акции Daedong (сельскохозяйственная техника) стали дороже на 2,8%.

"Разные векторы для компаний, связанных с восстановлением и оборонной промышленностью, как предполагается, обусловлены сообщениями о том, что саммит (РФ и США) может состояться уже на следующей неделе", - пишет Рёнхап.

В среду президент РФ Владимир Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече президентов в ближайшие дни. По его словам, сейчас началась проработка саммита.