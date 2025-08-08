В федеральный бюджет поступило 781,6 млн рублей штрафов, наложенных центральным аппаратом службы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила с начала текущего года картели во всех регионах страны. Служба возбудила 158 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности. По их итогам на сегодняшний день ведомство приняло 96 решений о нарушении антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба ФАС.

"Антиконкурентные соглашения выявлены в 89 регионах. В качестве ответчиков по делам ведомство привлекло 248 хозяйствующих субъектов и 68 заказчиков. Ограничивающие конкуренцию соглашения охватили 1 333 закупки с общей суммой НМЦК 49,6 млрд рублей", - отметили в службе.

В части контроля реализации нацпроектов ФАС России возбудила 15 дел с общей суммой НМЦК (начальная максимальная цена контракта - прим. ТАСС) 7,3 млрд рублей. Принято 18 решений, по которым общая сумма НМЦК составила 17,8 млрд рублей.

В федеральный бюджет поступило 781,6 млн рублей штрафов, наложенных центральным аппаратом ФАС России за антиконкурентные соглашения.