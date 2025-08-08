Самый быстрый рост наблюдается по вложениям физических лиц в диапазоне от 3 млн рублей до 10 млн рублей - на 14,3% по сумме и на 14,2% по числу вкладчиков

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вклады населения РФ в первом полугодии 2025 года выросли на 6,4% и составили 59,8 трлн рублей. При этом общий объем подлежащих страхованию средств вырос с начала года на 5,4% и на 1 июля этого года составил 78,8 трлн рублей, говорится в Telegram-канале Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Общий объем подлежащих страхованию средств во вкладах на 1 июля 2025 года составил 78,8 трлн рублей, увеличившись с начала года на 5,4% <..> В том числе: вклады населения выросли на 6,4% - до 59,8 трлн рублей; средства на счетах эскроу - на 7,7% - до 6,6 трлн рублей", - говорится в сообщении.

При этом быстрее всего выросли вклады физических лиц в диапазоне от 3 млн рублей до 10 млн рублей - на 14,3% по сумме и на 14,2% по числу вкладчиков.

Вклады физических лиц в диапазоне от 1,4 млн рублей до 3 млн рублей выросли на 11,9% по сумме и на 11,3% по числу вкладчиков.

Также, по данным АСВ, средний размер вклада на 1 июля 2025 года составил 422 тыс. рублей.