8 августа, 11:58,
обновлено 8 августа, 12:03

Все аптеки "Столички" возобновили работу после технического сбоя

Сергей Фадеичев/ ТАСС
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Специалисты планируют завершить восстановительные работы в течение нескольких дней

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Все аптеки "Столички" возобновили работу, завершается восстановление программы лояльности после технического сбоя, сообщила компания в своем Telegram-канале.

"Все аптеки "Столички" работают в штатном режиме. Вы можете забронировать лекарства на сайте или в мобильном приложении. Завершается работа по восстановлению программы лояльности после технического сбоя, вызванного хакерской атакой. Все баллы пользователей сохранены и в ближайшее время будут доступны", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в результате хакерской атаки утечки персональных данных не зафиксировано. Технические специалисты планируют завершить восстановительные работы в течение нескольких дней.

Ранее сети "Столички" и "Неофарм" уведомили покупателей, что некоторые аптеки не работают по техническим причинам, также была недоступна услуга бронирования заказов на сайтах. Позже в "Столичках" уточнили, что технический сбой произошел вследствие хакерской атаки. 

