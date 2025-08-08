"Авито работа" назвала сферы, лидирующие по росту зарплат

Среди них туристическая отрасль, химическая и тяжелая промышленность

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Средняя предлагаемая зарплата в I полугодии 2025 года больше всего выросла в туристической отрасли, химической и тяжелой промышленности. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Наибольшую динамику прироста в I полугодии 2025 года показала туристическая отрасль - средние зарплатные предложения для новых сотрудников выросли на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 84 946 руб./мес. при фиксированном графике. Указанные значения средних предлагаемых зарплат справедливы для сотрудников с опытом работы от года до трех лет. Как правило, они работают посменно по графику 5/2, 1/2, 2/2, 3/3. Отметим также, что доход в этой сфере часто дополняется чаевыми, бонусами от продаж туров и может зависеть от сезона, особенно для сотрудников гостиниц, ресторанов и туристических агентств", - говорится в итогах исследования.

Отмечается, что больше всего в отрасли выросли зарплатные предложения для турагентов - на 31% за год (до 69 369 рублей в месяц). На 16% больше стали предлагать соискателям на должность хостес - в первой половине текущего года они могли рассчитывать в среднем на 58 231 рубль при фиксированном графике работы.

Второе место в рейтинге с наибольшим приростом средних предлагаемых зарплат заняла химическая промышленность (+51% год к году). Работодатели этой отрасли в первой половине 2025 года предлагали соискателям в среднем 81 062 рубля в месяц за полный рабочий день. Самый высокий прирост зафиксирован у инженеров-технологов - средние предлагаемые зарплаты для кандидатов на эту должность выросли на 29% и достигли 85 010 рублей.

На третьей строчке - тяжелое машиностроение, средняя предлагаемая зарплата достигла 115 820 рублей (+41%). В частности, зарплатные предложения для пескоструйщиков выросли на 43% за год - в среднем они могли рассчитывать на 121 333 рубля. Для токарей прирост за год составил 39% (192 864 рубля в месяц).

"Рост зарплатных предложений в туристической отрасли напрямую связан с активным развитием внутреннего туризма от Калининграда до Камчатки и от Мурманска до Дагестана. Это создает устойчивый спрос на сотрудников в сфере гостеприимства и обслуживания. При этом промышленный сектор также продолжает укрепляться сразу в нескольких направлениях: от химической промышленности до тяжелого машиностроения. Все это поддерживает высокий уровень конкуренции за квалифицированные кадры и подталкивает работодателей к пересмотру условий для соискателей - компании не только увеличивают зарплатные предложения, но и предлагают больше дополнительных преимуществ: бесплатное обучение, компенсацию топлива и питания, ДМС и корпоративные скидки", - отметил директор по развитию "Авито работы" Роман Губанов.