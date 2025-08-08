Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,6 л и интеллектуальной системой управления

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российский автомобильный бренд Tenet объявил о расширении модельного ряда. Компания анонсировала выход второй модели марки - среднеразмерного городского кроссовера Tenet T7. Об этом сообщила пресс-служба производителя.

"Новый российский бренд Tenet объявляет о расширении модельного ряда, который дополнит среднеразмерный городской кроссовер Tenet T7. Этот автомобиль отличается современным дизайном, высоким качеством исполнения и богатым оснащением", - сказано в сообщении.

Новинка оснащена двигателем объемом 1,6 л и мощностью 150 л. с., а также 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Минимальный показатель расхода топлива Tenet T7 на трассе составляет 6,2 литра на 100 км.

Кроссовер имеет пятиместный салон, в нем также предусмотрена электрическая регулировка сидений. Кроме того, в комплектацию автомобиля входит интеллектуальная система управления.