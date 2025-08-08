Заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин уточнил, что из 10 млн га, находящихся в высокой степени опустынивания, порядка 3,3 млн представляют собой пески

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Процесс опустынивания земель на сегодняшний день в той или иной степени присутствует в 28 субъектах РФ. Общая площадь земель, подверженных этому процессу, составляет более 80 млн га, сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

"Институт космических исследований РАН выделил засушливые области, в которых коэффициент увлажнения меньше 0,65. В настоящий момент процесс опустынивания в той или иной степени преобладает в 28 субъектах Российской Федерации. <…> По данным Федерального научного центра агроэкологии РАН, наиболее подвержены опустыниванию 14 регионов, в которых расположены 59 млн га земель слабой степени опустынивания, 15 млн га имеют среднюю степень опустынивания, а высокая степень опустынивания распространяется на порядка 10 млн га. <…> Таким образом, общая площадь земель, подверженных опустыниванию, оценивается в 84 млн га", - сказал он на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство".

Разин уточнил, что из 10 млн га, находящихся в высокой степени опустынивания, порядка 3,3 млн опустынены полностью и представляют собой пески. По его словам, наибольшая площадь таких земель расположена на территории Калмыкии, Дагестана и Астраханской области. "По данным Росреестра, из указанных 3,3 млн га большая часть земель, фактически 3 млн га, находятся в государственной и муниципальной собственности - половина из них расположена на территории Республики Калмыкия. К землям частной собственности относятся только площади чуть более 300 тыс. га. При этом большая часть из 3 млн га относится к землям сельхозназначения", - добавил замминистра.

Разин также отметил, что большую часть опустыненных сельхозземель, порядка 2,4 млн га, представляют пастбища, к пахотным землям относятся около 133 тыс. га. "Основное, конечно, - это пастбища, и основная проблема - это вытаптывание плодородного слоя, это является, наверное, наиболее серьезной проблемой с точки зрения распространения деградационных процессов", - сказал он.