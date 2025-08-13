Летать охота: как беспилотные системы помогают развивать Дальний Восток

Сегодня отрасль беспилотного транспорта переживает настоящий бум: "умные машины" без физического участия человека ведут учет краснокнижных животных, сигнализируют о попавших в беду леопардах, перевозят грузы, отправляют сырники на завтрак и даже доставляют кровь для пациентов в отдаленных регионах. Особенно это важно на Дальнем Востоке с его ветрами до 50 м/с на Чукотке и морозами до минус 60 градусов в Якутии

Не опция, а необходимость

Чукотка — регион, главный драйвер развития которого — добыча полезных ископаемых. На Баимском горнообоготительном комбинате беспилотные технологии будут использовать для транспортировки руды из карьера на перерабатывающую фабрику. Всего планируется задействовать до 50 автономных самосвалов грузоподъемностью до 320 т.

— Беспилотные самосвалы упростят и сделают более безопасной доставку руды из карьера на перерабатывающую фабрику. Машины работают без водителей, круглосуточно, по заранее заданным маршрутам, что сокращает простой оборудования, оптимизирует логистику, снижает расход топлива, — рассказал генеральный директор "УК Баимская" Георгий Фотин. — Кроме того, риск аварий минимизируется не только за счет исключения человеческого фактора, но и благодаря высокотехнологичным системам безопасности.

Чукотка © Андрей Бабушкин/ ТАСС

По его словам, умная система способна диагностировать собственные неисправности на любом этапе эксплуатации и своевременно передавать информацию о них оператору или диспетчеру. Также каждый самосвал имеет систему экстренной остановки и действует только в пределах утвержденной зоны эксплуатации. Немаловажное преимущество — кибербезопасность и защита от вмешательства.

— Встроенные механизмы предотвращают внешнее вмешательство в систему управления, а в случае необходимости позволяют оператору взять управление дистанционно. Это обеспечивает защиту как от сбоев, так и от потенциальных угроз безопасности, — говорит Фотин. — Машины координируются через промышленный интернет вещей на базе ИИ, что позволяет управлять движением в режиме реального времени, минимизировать пересечения маршрутов и предотвратить столкновения.

Отвечая на вопрос о возможности применения беспилотной техники в суровых климатических условиях Арктики, Георгий Фотин поделился мнением, что в условиях климата и особенностей месторождения автономная техника — не опция, а необходимость.

— Сегодня в мире успешно применяются более 1,3 тыс. беспилотных самосвалов, в том числе в регионах со схожим с Чукоткой климатом, — говорит генеральный директор "УК Баимская". — Она основана на промышленном интернете и алгоритмах искусственного интеллекта. Система в реальном времени собирает данные, анализирует обстановку и принимает решения: когда, куда и с какой скоростью двигаться каждой машине, чтобы обеспечить эффективность производства. При этом предусмотрена возможность вмешательства человека: в нестандартной ситуации оператор может взять управление на себя и обеспечить ручной контроль. Благодаря внедрению беспилотных систем мы получим повышение производительности, снижение затрат на топливо и обслуживание, возможность работать в условиях, где нахождение водителя небезопасно или затруднительно. На первом этапе внедрения проекта внутри самосвала будет водитель, способный принять управление в случае неисправности. На втором — водителя сменит удаленный оператор, контролирующий самосвал, а на третьем этапе беспилотный самосвал будет передвигаться с помощью автоматизированной системы управления под контролем со стороны диспетчера.

Нарушитель не пройдет

В соседней от Чукотки Магаданской области БПЛА широко применяют, в том числе и в сфере контроля за недропользователями. Защищают "умные птички" и населенные пункты от нашествия диких животных.

— БПЛА стали незаменимым инструментом в нашей работе, особенно в таких важных направлениях, как обеспечение безопасности жителей и контроль за деятельностью недропользователей, — рассказала министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Наталья Морозова. — С их помощью мы можем эффективно отслеживать перемещение диких животных, в частности медведей, вблизи населенных пунктов, что позволяет своевременно принимать меры.

По ее словам, слежение с воздуха помогает специалистам наблюдать за маршрутами миграции медведей в границах населенных пунктов и туристических маршрутов. Также сотрудники Минприроды Колымы регулярно ведут работу по соблюдению санитарных и экологических норм в местах обитания хищника. В первую очередь медведей привлекают свалки пищевых отходов — их стараются вовремя выявлять и ликвидировать, и в этом тоже помогают беспилотники. Не остаются без зоркого пригляда и недропользователи региона.

© Юрий Смитюк/ ТАСС

— В 2024 году специалисты межведомственных комиссий осмотрели 15 тыс. кв. м территорий золотодобычи с использованием авиации и беспилотных летательных аппаратов. На 2025 год планировалось усилить работу в этом направлении — до конца года специалисты проверят более 30 тыс. кв. км территорий, — говорит Морозова. — По итогам прошедшего года благодаря работе дронов были закрыты нелегальные кустарные золотоизвлекательные фабрики, изъята тяжелая техника, — рассказала руководитель профильного министерства.

Следят с помощью дронов за животными, в том числе и краснокнижными, и в Приморье. Так, например, национальный парк "Земля леопарда" использует БПЛА для мониторинга пожаров, поиска попавших в беду диких животных с помощью тепловизора, а также поиска нарушителей заповедного режима. Дроны охватывают охраняемую территорию в 471 тыс. га. "Это как Москва и Санкт-Петербург, вместе взятые", — сказали в нацпарке.

Возможность все успеть

Сахалинскую область по праву можно считать "роддомом беспилотных технологий" на Дальнем Востоке — здесь первым в ДФО открылся научно-производственный центр "Крылья Сахалина". По словам заместителя гендиректора по науке и инновациям научно-производственного центра "Крылья Сахалина" Константина Чеснокова, на Сахалине ведется разработка безэкипажных катеров (БЭК).

— В центре, в частности, работают над универсальными БЭК для различных исследований, постановки гидроакустических комплексов, логистической доставки грузов между островами области. В первую очередь прорабатывается проект большого логистического БЭК для доставки стандартного 20-футового морского контейнера, — рассказал Чесноков. — Проектируются собственные варианты БЭК, в том числе на водородном топливе. Всего планируется выпустить более 30 безэкипажных катеров в ближайшие три года в шести модификациях для различных задач.

В части развития беспилотных авиационных систем научно-производственный центр со своими резидентами разрабатывает новые типы самолетных и мультироторных беспилотников, а также улучшает класс FPV-дронов.

У одного из резидентов в разработке пять вариаций беспилотника "Сахалинец" различных характеристик. В планах в том числе разработка беспилотника с дальностью полета более 500 км. Проектируются собственные варианты беспилотных аппаратов, в том числе на водородном топливе.

Курильск © Сергей Красноухов/ ТАСС

Как сообщили в правительстве Сахалинской области, в регионе работают над расширением системы применения БПЛА в части доставки грузов как по воздуху, так и по морю.

"В июне БПЛА протестировали при доставке лекарств на Курильских островах. Тестовые рейсы были выполнены на маршруте Курильск — Горячие Ключи и обратно. Данный путь обычно преодолевается примерно за час, а иногда и дольше. Однако с использованием беспилотника доставка заняла всего 22 минуты", — рассказали в региональном правительстве.

Работа для "Батрака"

В Якутии с ее удаленностью и перепадами температур с помощью БПЛА ведут мониторинг лесов и сельхозугодий, оценивают пожарную обстановку и внедряют их в качестве систем наблюдения на производственных площадках. Как рассказал резидент технопарка "Якутия", который занимается производством наземных беспилотников под названием "Батрак", Геннадий Бубенчиков, технологию беспилотника можно использовать в разных сферах экономики.

— Максимальная скорость наземной четырехколесной платформы может достигать 20 км/ч, а грузоподъемность — около 200 кг. Она управляется при помощи радиоуправления и оснащена камерой для удобства управления оператором, — говорит Бубенчиков. — Дальность радиосигнала и видеосигнала — 500 м, но характеристики могут меняться в зависимости от поставленной задачи. В данный момент технология востребована в зоне СВО.

Сейчас у предпринимателя в планах провести испытания "Батрака" уже в других условиях — на лесном массиве. Мы сейчас работаем над гусеницами беспилотника, ставим аккумуляторы, которые будут ездить условно не 2–3 часа, как сейчас, а 8–10 часов, чтобы мы могли его использовать в лесу. Есть пожарные части близ Якутска, и они нас ждут, чтобы испытать платформу. Задача будет такая: тащить за собой прицеп, в котором будет емкость с водой. Водоемы находятся в десятках километров от пожаров, и наш беспилотник мог бы подвезти 200 л к кромкам пожаров, что сэкономит время и силы людям, которые вручную таскают воду", — рассказал Геннадий Бубенчиков.

Среди сложностей внедрения такой технологии — в организациях зачастую нет штатного оператора БПЛА. "Вследствие отсутствия таких людей есть и отсутствие надобности такой техники. Поэтому спрос не к нам идет, а мы идем к нему. Мы сами едем, сами договариваемся, сами испытываем и верим, что все равно эту точку соприкосновения найдем", — отметил собеседник.

Ульяна Лавцевич, Юлия Бочкарева, Валерия Фадеева, Константин Васильев, Евгения Летта