Минсельхоз изучит опыт Ставрополья по сбору зерна для тиражирования в другие регионы

В регионе собрали рекордный для субъекта урожай зерна, объем которого составил 10,3 млн тонн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ изучит опыт Ставропольского края по сбору урожая зерна, который в 2025 году стал рекордным для региона и превысил 10 млн тонн, чтобы тиражировать успешную практику в другие регионы России. Об этом на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство" сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

Ранее губернатор Ставрополья, председатель профильной комиссии Госсовета РФ Владимир Владимиров сообщил, что в регионе собрали рекордный для субъекта урожай зерна, объем которого составил 10,3 млн тонн, а средняя урожайность превысила 44 центнера с гектара.

"Как только вы перешагнули рубеж в 10 млн, специальная правительственная телеграмма в ваш адрес поздравлений была направлена. <…> Ставропольские аграрии, в том числе и технологический подход, который у вас был применен с точки зрения работы с осадками, он дает свой результат, и мы этот опыт очень внимательно будем изучать и рекомендовать к использованию и в других регионах", - сказал Разин.

Замминистра также отметил, что в этом году показатели Ростовской области, Краснодарского края, Крыма, а также регионов Донбасса и Новороссии снизились из-за сильной засухи. Он подчеркнул, что результаты Ставрополья внесли большой вклад в достижение показателя в 135 млн тонн урожая зерна в 2025 году, поставленных Минсельхозом.

Владимиров, в свою очередь, предложил наградить особо отличившихся аграриев Ставропольского края, внесших свой вклад в достижение рекордного показателя. "Безусловно, мы поддерживаем вашу инициативу, и все отличившиеся хозяйства, конечно, должны получить соответствующие награды", - подчеркнул замминистра Разин.