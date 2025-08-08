Лип-Бу Тан уточнил, что руководство компании работает с Белым домом, чтобы решить возникшие у президента вопросы

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Руководство американской технологической компании Intel контактирует с администрацией президента США Дональда Трампа после того, как тот призвал главу компании Лип-Бу Тана уйти в отставку. Об этом сам менеджер сообщил в специальном заявлении для прессы и сотрудников Intel.

"Мы работаем с администрацией, чтобы урегулировать вопросы, которые были подняты, и гарантировать, что они [сотрудники администрации] владеют фактической информацией. Я полностью разделяю приверженность президента обеспечивать национальные интересы США и экономическую безопасность, я ценю его руководящую роль в продвижении этих приоритетов, и я горд, что возглавляю компанию, которая столь важна для достижения этих целей", - говорится в заявлении, размещенном на сайте компании.

Трамп 7 августа призвал к отставке Лип-Бу Тана, заявив, не приводя подробностей, что тот "находится в состоянии серьезного конфликта интересов". Как пишут американские СМИ, Трамп сделал подобное заявление после того, как сенатор-республиканец Том Коттон, возглавляющий комитет по разведке, в письме руководству Intel выразил опасения относительно безопасности деятельности компании и якобы связями Лип-Бу Тана с Китаем.

Менеджер ранее инвестировал в китайские компании через свой американский фонд, а до прихода в Intel возглавлял калифорнийскую компанию Cadence Design System, которая в конце июля признала вину в нарушении режима экспортного контроля при поставках оборудования и ПО для разработки полупроводников китайскому военному вузу.

Лип-Бу Тан в своем заявлении отметил, что вокруг его прошлой профессиональной карьеры распространилось "много ложной информации".

"Хочу сказать абсолютно ясно: за более 40 лет карьеры я выстроил отношения с людьми по всему миру и во всей нашей отрасли и я всегда действовал в соответствии с высокими требованиями закона и этики. Моя репутация построена на доверии, на том, что я делаю, что говорю и поступаю правильно. В соответствии с этими же принципам я руковожу Intel", - написал менеджер.

Он подчеркнул, что руководство компании довольно его работой по реструктуризации бизнеса, который в 2024 году столкнулся со сложностями из-за возросшей конкуренции. Лип-Бу Тан, возглавивший Intel в марте 2025 года, подчеркнул, что считает США своей родиной, напомнив, что прожил в стране более 40 лет.

"Успех Intel имеет ключевое значение для лидерства США в технологической и производственной сферах, для национальной безопасности и экономической мощи", - написал Лип-Бу Тан, родившийся в Малайзии в семье этнических китайцев.

В новость внесена правка (14:11 мск) - во втором предложении предпоследнего абзаца уточняется дата, верно - в марте 2025 года.